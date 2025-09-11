Milagro en Salta: Más de 200 personas por día reciben asistencia de la Cruz Roja

Como cada Milagro La Cruz Roja, permanece desde hace algunos días en cercanías a la Catedral, brindando asistencia a peregrinos y feligreses que llegan a saludar o rezar la novena ante el altar de nuestros Santos Patronos.

A través de la CNN Salta-94.7, Virginia Céspedes, instructora de la Cruz Roja dijo: "Estamos brindando servicios a la comunidad todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas, en horario corrido".

Sobre los servicios que brindan en la tipica carpa Roja, la profesional explicó "tenemos atención de control de presión arterial, que es gratuita y en general singos vitales. Pueden acercarse todos los peregrinos, todos los que van llegtando a la Catedral y despues siguen su actividad".

Respecto a la cantidad de personas que se atienden, dijo que "Estamos atendiendo alrededor de más de 200 personas por día y vienen de diferentes lugares de la república Argentina, hubo pacientes de Colombia, Brasil. Son turistas que vienen por las Festividades del Milagro".

Respecto a las patologías que se atendieron hasta el momento detalló que: "Hasta ahora tuvimos bajas de presión y turistas con presión elevada, los controlamos y en la medida de lo posible si es una atención mínima la brindamos nosotros sino se los deriva al SAMEC, porque trabajamos en coordinación con ellos, tienen un profesional médico que los atiende adecuadamente y según eso los deriva o ven ellos que acción tomar en ese caso".

Esperan que aumente la cantidad de gente con el correr de los días y las hora,s por lo que: "Estamos reforzando nuestra cantidad de alumnos que colaboran en la toma de presión".

Anticipó que colaboran en la Noche del Peregrino "Donde brindamos atención a los que van llegando, estaremos hasta las 5 de la mañana aproximadamente en la Carpa, atendiendo a toda la gente".

Por último, aseguró que este 2025, se incrementó el afluente de personas en la zona y dijo que: "Hay mucha más gente que esta viniendo, antes veíamos el gran movimiento a partir del 11, ahora a partir del mismo día 6, ya vimos un gran caudal de gente que vino a hacerse atender".