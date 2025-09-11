Los hechos de conflictividad social encabezan los llamados de emergencia del 911

El ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá, comentó como es el trabajo en el Sistema de Emergencias 911, cuales son los hechos más denunciados y los avances en seguridad.

En Salta la mayoría de los casos que se denuncian al 911 y que dan intervención a la Policía de Salta se tratan de hechos de conflictividad social siendo el 80% de los casos, seguidos de delitos contra la propiedad con el 9% y delitos relacionados a amenazas, lesiones, usurpaciones, daños y siniestros viales corresponden al 11%.

Dentro de los hechos de conflictividad se encuentra el consumo de alcohol, violencia intrafamiliar y desorden en la vía pública, entre otros, estos últimos muchas veces relacionados con el consumo de alcohol o sustancias. También se suman las contravenciones como animales sueltos en la vía pública.

Consultado en Multivisión si Salta es una provincia segura, indicó que se trabaja en pos para lograrlo, por lo que desde abril trabajan desde la cartera con la Policía de Salta y el Centro de Coordinación Operativa en la creación de un mapa del delito en todo el territorio, lo cual permitió llegar a los porcentajes mencionados.

En cuanto a las cámaras de videovigilancia explicó que Salta tiene alrededor de 2.100, con 1.500 de esos dispositivos trabajando en capital las cuales abarcan también la zona del Valle y Güemes.

Explicó que, en caso de un hecho delictivo, la única manera de acceder a las imágenes es por pedido de la justicia, ya sea fiscal o juez: “Ante un hecho de robo si bien la Policía que trabaja dentro del centro de videovigilancia o del centro de conexión operativa va haciendo las descargas pertinentes, o si sucedió un hecho van a ver si en el lugar había cámaras, se espera el oficio de la justicia”.

Señaló la importancia del trabajo en conjunto con otras áreas, ya que la conflictividad social requiere de la intervención policial, de los municipios, del Ejecutivo, organizaciones intermedias y desde la familia: “Nuestra responsabilidad es sacar a los delincuentes de la calle”.

El Ministerio y el MPF avanzan en un proceso de digitalización que busca agilizar la investigación criminal en Salta, a través de un convenio conjunto, se implementará un sistema que permitirá que el 911 y el Centro de Videovigilancia compartan en tiempo real enlaces de cámaras con la Fiscalía y los investigadores, reemplazando oficios en papel y reduciendo la burocracia, informó Solá.

Se conformó también una Unidad de Análisis Criminal que centralizará todas las denuncias y datos vinculados a la política criminal de la provincia, brindando información estratégica no solo para la seguridad, sino también para la planificación social y la toma de decisiones del Ejecutivo y la justicia.

Anillos digitales

Hace dos meses, se firmó un convenio con Nación para implementar los anillos digitales, incorporando un sistema centralizado que permite identificar, a través de lectores de patentes, si un vehículo tiene pedido de secuestro en bases nacionales. Con esto se sumarán nuevas cámaras y tecnología.

Además, se proyecta avanzar en un registro de personas vinculado a cámaras lectoras de rostro, lo que permitirá reforzar aún más los mecanismos de seguridad y control en la provincia.