Falleció un hombre tras quemarse casi todo el cuerpo: "Sufrió lesiones profundas"

El día sábado en la noche en cercanías al B° San Silvestre de Tartagal se desató un incendio trágico en el interior de una humilde vivienda y posteriormente se conoció que adentro del mismo se encontraba una persona, la cual fue auxiliada al presentar graves quemaduras.

Sobre el hecho fatal, el comisario Rafael Díaz, prensa de la Unidad Regional N° Tartagal detalló a través de Mosconi Tv Color: "Ingresó un llamado al Sistema de Emergencias 911 por parte de una familia donde manifestaban que aparentemente se estaba originando un foco ígneo en el interior de esta vivienda" en el citado barrio.

Posteriormente agregó que el CCO desplegó personal de bomberos y que estos "al llegar al lugar, logran constatar que gran parte del foco ígneo había sido sofocado por familiares y vecinos del barrio y se dan con la novedad que también había un hombre, de 45 años aproximadamente, habría sufrido varias quemaduras, siendo trasladado de manera urgente hacia el hospital Juan Domingo Perón donde en el día de ayer en horas de la tarde perdió la vida por las lesiones sufridas".

El comisario explicó que el traslado a Salta para una mejor atención quedó trunco debido al descelace fatal: "Esta persona Iba a ser trasladada en un vuelo sanitario a Salta Capital, pero lamentablemente perdió la vida".

Sobre las pérdidas materiales detalló: "Se perdió cama, colchones y la cocina donde se originó el foco ígneo. Las lesiones que sufrió esta persona fueron bastante profundas, respecto a las quemaduras, en brazo, tórax y cuero cabelludo".