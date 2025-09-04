Metán: Entró a robar, comió, se quedó dormido y lo detuvieron

La madrugada de este miércoles, efectivos de la división Seguridad Urbana de Metán detuvieron a un ladrón dentro de la tradicional pastelería “La Negrita”, ubicada frente a la plaza San Martín, luego de que ingresara a robar, comiera parte de la mercadería y aparentemente se quedara dormido en el lugar.

El delincuente forzó una puerta trasera tras romper un vidrio y permaneció un tiempo en el local, donde revisó las instalaciones, escuchó música con su celular y probó productos dulces y salados. Sobre una de las mesas de trabajo, la policía encontró un pan de carne a medio comer que el ladrón dejó tras saciarse.

El propietario del comercio, Alejandro Caliva, relató a El Tribuno que este es el decimosegundo robo que sufren en un año y medio. “Otra vez lo mismo y parece que lamentablemente tenemos que convivir con esto. La diferencia es que esta vez lo detuvieron adentro porque comió y se quedó dormido un rato”, señaló.

El comerciante agradeció a su primo, que vive al fondo del local, por alertar a la policía: “Ya parece policía, porque escuchó ruidos y utilizó una estrategia buena para que el delincuente pudiera ser detenido”.

Desde el Distrito de Prevención 3 confirmaron que el llamado al 911 permitió el operativo y que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2.

Robos reiterados

En junio pasado, delincuentes rompieron vidrios y se llevaron dulces, latas de durazno, fiambres y gaseosas. En mayo del año anterior, otro ladrón se apoderó de cámaras de seguridad, piezas enteras de jamón y queso, además de provocar destrozos en la puerta trasera. En otro de los hechos, los delincuentes incluso comieron sándwiches dentro del local.

“El daño no solo es lo que se llevan: esta vez manosearon la comida que teníamos lista y tuvimos que tirarla toda”, lamentó Caliva.