Hallaron heces de roedores y mercadería vencida en un super chino céntrico

La Municipalidad de Salta, a través de Control Comercial, clausuró de manera preventiva un supermercado ubicado en calle La Florida al 300 tras detectar graves falencias de higiene y riesgos para la salud pública.

Durante la inspección, los agentes encontraron heces de roedores vivos y muertos en el depósito, el salón de ventas, debajo de heladeras exhibidoras y dentro de la cámara de frío.

Además, se retiraron productos vencidos expuestos en las góndolas, incluyendo carne molida sin rotulación ni condiciones bromatológicas adecuadas. Tres bultos de mercadería vencida fueron decomisados y se labraron actas de decomiso e infracción.

El supermercado, que contaba con habilitación comercial, carecía de póliza de seguro, estudio de seguridad completo y de la totalidad de los Carnet de Manipulación de Alimentos exigidos por la normativa. También se detectó la falta de dos extintores, según constataron bomberos durante la inspección.

Debido a la multiplicidad de incumplimientos que atentan contra la salud de los consumidores, la clausura preventiva permanecerá hasta que se subsanen todas las irregularidades.

La Municipalidad advirtió que los operativos se mantendrán reforzados durante la festividad del Milagro para garantizar la seguridad alimentaria de vecinos y turistas.