El INTA Cerrillos mantiene la custodia de las hectáreas desafectadas

Tras oficializar la desafectación de 41 hectáreas pertenecientes al INTA en Cerrillos, surgió la posibilidad que las mismas puedan destinarse a unidades habitacionales.

En este sentido, el director regional del INTA, Marcelo Echenique, explicó que en la resolución publicada en el Boletín Oficial se le otorga al instituto la custodia y que las mismas están siendo ocupadas con soja y maíz, además de formar parte de proyectos de investigación.

Si bien existe la posibilidad que sean adquiridas para un proyecto habitacional por parte de la Provincia, aclaró en FM Profesional sobre el tema: “No tenemos mayor información, pero me parece que no hay grandes presupuestos para poder avanzar en eso”.

A esto advirtió que no tendría mucha facilidad para ser habitada la zona: “Ese campo, al igual que todo el resto de campo del INTA, hoy está incidiendo fuertemente en todo lo que tiene que ver con el escurrimiento superficial de agua que viene de La Merced y Cerrillos”.

Sobre la transacción de las hectáreas, al INTA le debería ingresar el 70% de esos fondos, según figura en la resolución como una venta, pero no hay muchas esperanzas sobre esto, ya que en febrero Nación vendió un edificio en Buenos Aires por 18 millones de dólares, de lo cual no ingresaron hasta el momento los fondos.