Emiliano Durand llamó a colaborar con la limpieza de la ciudad "es colectivo"

El intendente Emiliano Durand, dialogó con MultivisiónFederal en dónde se refirió a la Fería del Milagro e invitó a todos los vecinos a que "vayan a verla, van a encontrar de todo a muy buen precio".

Además, "estamos con el camino del Milagro, hace 5 meses venimos trabajando para recibir a todos los devotos. Salta se está poniendo linda no solamente para nosotros sino para quienes nos visitan".

En este contexto sostuvo que se vienen preparando para "trabajar en los canales de la Tavella, dónde limpiamos e iluminamos todo", a pesar de esto es necesaria la colaboración de los vecinos para que no arrojen residuos en lugares que no corresponden. "Estaban los canales limpios pero ya habían tirado un colchón", es por esto que "el tema de la limpieza es colectiva".

Consultado sobre la gente que le escribe, comentó que "sería buenísimo que la gente no me tenga que mandar mensajes, porque detrás de cada mensaje hay alguien a quien no lo importa esto."