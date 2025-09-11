Confirmaron un caso de botulismo en el departamento Anta

El Ministerio de Salud Pública informó datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica 35, que va desde el 24 hasta el 30 de agosto. En este contexto se notificó un nuevo caso de botulismo del lactante, en una paciente de 3 meses de edad, con domicilio en Apolinario Saravia, en el departamento Anta.

La pequeña Inició con síntomas el 15 de agosto en su ciudad y fue a consulta médica en el hospital Materno Infantil. El 22 del mismo mes fue atendida en el hospital Materno Infantil, donde permanece internada bajo tratamiento de un equipo interdisciplinario. La paciente se encuentra hemodinámicamente compensada.

Ese es el segundo caso de botulismo del lactante confirmado en la provincia durante el año.

Se trata de una enfermedad poco frecuente pero con potencial mortal que afecta a menores de un año y resulta por el consumo de la espora de la bacteria Clostridium botulinum. Esas esporas, que no ocasionan enfermedad cuando son consumidas por adultos saludables, pueden colonizar, germinar, multiplicarse y generar sustancias altamente tóxicas (toxina botulínica) en el tracto intestinal de bebés menores de un año.

La bacteria puede encontrarse en sedimentos de agua dulce y salada, en el polvo y el suelo y contaminar ciertos alimentos. Algunas verduras, las especias, las hierbas, los tés y la miel han sido asociados epidemiológicamente a esta enfermedad.