Estafados por Compañía Privada: La causa no avanza y quieren que se eleve a juicio

En Salta, el caso de la estafa millonaria de la empresa Compañía Privada continúa sin avances en la Justicia y los damnificados vuelven a exigir que la causa llegue a juicio. Uno de ellos habló con InformateSalta y describió la desesperación de cientos de familias que perdieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios inconclusos.

“La causa sigue totalmente parada. La pericia contable salió en todos los diarios hace casi seis meses y no pasó nada. La hacen en 30 días y todavía no hay novedades”, explicó el denunciante, que pidió reserva de su identidad.

“Por casos mucho menores, con montos insignificantes al lado de esto, ya hay gente presa.

Señaló que mientras tanto, la principal acusada, M.M.I, “sigue suelta, armó otra empresa paralela y continuó con los edificios que había dejado abandonados la compañía. Los vendió con otra firma y la Justicia no hace nada”.

En su relato, comparó la situación con otros procesos judiciales recientes: “Por casos mucho menores, con montos insignificantes al lado de esto, ya hay gente presa. Y acá estamos hablando de la estafa más grande de Salta y esta mujer sigue libre”.

El denunciante cuestionó además la actuación fiscal: “Nadie avanza, nadie la investiga. Nosotros lo que queremos es que esto se eleve a juicio. No vamos a recuperar lo que perdimos, pero al menos queremos verla presa”.

"No vamos a recuperar lo que perdimos, pero al menos queremos verla presa"

Según estiman los afectados, son alrededor de 800 las personas perjudicadas, aunque en la quiebra se verificaron unas 400. “Se quedó con los ahorros de toda la vida de mucha gente, con propiedades, con sueños. Y mientras tanto puso todo a nombre de otros para que no se le pueda tocar nada. Estamos pagando abogados, con gastos tremendos, y nos encontramos en el aire”, denunció.

“Lo que pedimos es que la causa avance, que no se esconda más. Queremos que vaya a juicio porque no puede ser que semejante estafa quede impune”, remarcó.