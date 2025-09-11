Milei vetó la ley que repartía automáticamente los ATN entre las provincias

El presidente Javier Milei vetó la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La decisión fue comunicada este miércoles al Senado, cámara de origen del proyecto, y será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas.

La norma, aprobada semanas atrás con impulso de los gobernadores, buscaba convertir a los ATN en un mecanismo de reparto similar al de la coparticipación, con el objetivo de atender desequilibrios financieros y emergencias provinciales de manera equitativa.

Sin embargo, el decreto de veto presidencial citó la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y argumentó que los ATN "difieren sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática". Según el Gobierno, se trata de un instrumento extraordinario y discrecional que debe permanecer bajo la administración directa del Poder Ejecutivo para responder con rapidez a "contingencias excepcionales".

"Dichos aportes consisten en un fondo complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a emergencias", sostuvo el texto firmado por Milei.

En su crítica, el Gobierno advirtió que la ley "altera la finalidad legalmente asignada a los ATN y priva al Estado de una herramienta de acción inmediata", además de contradecir los criterios de federalismo fiscal. "La verdadera solución al problema del reparto no radica en reformas parciales, sino en alcanzar un consenso amplio y duradero", agregó el decreto.

La decisión presidencial generó malestar entre los mandatarios provinciales y en la oposición parlamentaria, que ya coordina un pedido de sesión para el jueves 18 de septiembre con el fin de insistir con la norma.

El veto a la ley de ATN se suma a otras decisiones recientes de Milei, como el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en el Hospital Garrahan, lo que refuerza la estrategia oficial de sostener el equilibrio fiscal incluso frente a reclamos de sectores sensibles.