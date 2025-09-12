Copa Davis: Argentina va por la clasificación ante Países Bajos

Argentina jugará hoy viernes, desde las 9 horas, en Groningen un duelo decisivo frente a Países Bajos, por uno de los siete boletos que llevan a la fase final de la Copa Davis, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

La serie se jugará en una pista dura, rápida y bajo techo, condiciones poco favorables para los jugadores albicelestes.

Tomás Etcheverry (64° del mundo) abrirá la serie frente a Jesper de Jong (79°), mientras que Francisco Cerúndolo será el primer singlista del equipo argentino.

“La serie será cerrada, punto a punto. Ellos y nosotros tenemos equipos sólidos, pero ninguno tiene hoy una figurita que descolle en el circuito”, anticipó Cerúndolo.

Por su parte, Etcheverry destacó sentirse cómodo bajo techo y con ganas de volver a competir: “La Davis es un paréntesis que disfruto mucho y en las últimas semanas vengo sintiéndome cada vez mejor”.

Esta fase clasificatoria definirá los siete equipos que acompañarán a Italia, país anfitrión y vigente campeón, en la lucha por el título. Otros cruces de esta semana incluyen Australia vs. Bélgica, Hungría vs. Austria y Estados Unidos vs. República Checa, entre otros.