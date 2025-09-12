Diálogo, tiempo de calidad y terapia, claves para cuidar la salud mental

El día miércoles se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una problemática a la que se intenta trabajar abiertamente y que deje de ser un tema "tabú" y se brinden herramientas para evitar este descelace fatal.

En Salta, en los últimos días sucedieron hechos que tuvieron como protagonistas a menores que tomaron la drástica decisión de acabar con sus vidas y por ello CNN Salta-94.7 buscó la palabra de un profesional.

A través de La Mañana de la CNN, la Licenciada en psicología, Paula Rodriguez Messina, se explayó al respecto de la problemática: "La verad es que es un tema demasiado preocupante para los profesionales de la salud mental como nosotros y por supuesto para las familias. Yo lo que veo desde mi profesión que sí existe una creencia todavía de que ese tipo de reacciones o situaciones son extremas y ocurren en otro lado".

La licenciada destacó la importancia de insistir en la salud mental, ya que “no hay mucho ‘insight’, es decir, que los padres y las familias se den cuenta y digan: ‘Che, ojo, que hay cosas que pueden pasar en esta casa, que pueden pasarme a mí, a mis hijos o incluso aquí cerca’. Por eso es tan importante hablar y insistir de manera constante. Sin salud mental no hay salud, y tampoco es posible una vida feliz”.

Sin un lugar seguro y frustrados por no alcanzar el ideal de redes sociales

Advirtió que hoy los chicos necesitan un lugar seguro donde poder hablar de sus miedos y frustraciones creados por lo que las redes o la tecnología les impone como ideal. "Es una carencia, no hay un lugar seguro en donde los chicos puedan decir 'me está pasando esto, necesito hablar con alguien".

Además, apuntó a la falta de contacto social. "Aquí tenemos que hablar de Inteligencia artificial, redes sociales que van contribuyendo al aislamiento y que el joven vea o se alimente de una imágen ideal o generalmente no verdadera en Redes, en Instagram y demás y la frustración que genera no llegar a ese estandar, no se habla, no se cuenta y va generando una frustración que llega un momento que no se puede sostener".

Aislados y sin herramientas para enfrentar la etapa adulta

Sobre el impacto de la tecnogolía en sí y recientemente de la IA sobre la vida del joven e incluso de la sociedad en general, dijo que: "Está cambiando absolutamente los patrones evolutivos que nosotros veníamos considerando hasta hace 15 años, es un tiempo muy cortito, no se veía antes que en poco tiempo irrumpan tantos cambios. Es la limitación del contacto físico del contacto humano, del decir 'salgo' 'salgo con mi grupo, charlo y de paso les cuento que no me estoy sintiendo muy bien y eso está reemplazado con la inteligencia artificial, en donde la mayoría de los chicos en su teléfono le han puesto inclusive, también los adultos, un nombre a la inteligencia artificial, está bastante humanizada".

Agregó que : "Histórciamente para la constitución de una personalidad sana, integrada, el factor fundamental fue la relación con los pares, es de donde el chico se empieza a identificar y sacar elmentos, de sus amigos, compañeros, los pares que lo rodean para formar su manera de introducirse al mundo en la adultez que ya la tiene medio a la vuelta de la esquina, ese contacto con pares es lo que principalmente vemos que está limitado por el uso de la tecnología".

Jóvenes poco tolerantes y presos de la inmediatez

Un punto muy importante que señaló la psicologa, es la tolerancia, el contacto con la frustración. "Uno ve las nuevas formas de maternar o paternar y creo que ahí hay algo muy importante para detenerse, que es que yo creo que estamos criando a nuestros hijos evitándole todo tipo de sufrimiento, de malestar de fustración. Hemos pasado a servirles en bandeja la satisfacción inmediata de sus deseos, ni si quiera te diría necesidades, de las cosas que quieren".

Rodríguez Messina remarcó que "No existe tiempo de espera" y citó: "Antes para lo que querías hacer en tu infancia, adolescencia, tenía que esperar un poquito, si querías ver una pelicula te fijabas en la revista del cable, y decías mañana a las 5 van a pasar, entonces espero y mientras pasa el tiempo. Si querías alquilar una película, tenías que ir hacer un movimiento, ir buscar. Si querías hablar con un amigo tenías que llamar, ver si estaba y si te dicen, 'no , vuelve a las 3' esperar hastra las 3. El tiempo de espera no existe, es todo ya, los padres además nos encargamos de que ese tiempo sea lo más corto posible, juega la culpa y juega todo lo que a cada uno le juega, ojalá todos los podamos ver en nuestras terapias".

Sobre el cuidado de los padres para que el chico no sufra, la profesional en Salud Mental, alertó que "El mundo no los va esperar ni tratar como los tratamos nosotros, creo que hay que tener cuidado con esta 'satisfacción inmediata de la demanda de los chicos' porque estamos evitando que se pregunten cosas, estamos evitando que la pasen mal que se angustien, que a la primera angustia no ven posibilidad de resolverlo".

¿Qué podemos hacer como padres?

Por último, la Licenciada Paula Rodríguez Messina indicó herramientas para enfrentar esta problemática "Es fundamental el diálogo, el tiempo, estar en casa, con los chicos, hacer cosas juntos, practicando con ellos, para que no ocurra que de repente 'pasó algo nunca me lo imaginé' sino que el chico sepa que el lugar seguro va ser la casa, que el día que se equivoque pueda venir y decir 'mamá, papá, lo hice mal" entonces remarcó lo ideal sería tener "dialogo, tiempo y terapia".