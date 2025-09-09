Suicidios en Salta: Piden a la comunidad estar alerta y ofrecen herramientas de prevención

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La fecha fue impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, para generar conciencia en la población de que el suicidio se puede prevenir.

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones dependiente del Ministerio de Salud Pública expresa que el desafío actual es derribar el tabú que envuelve a esta problemática, ya que durante mucho tiempo se creyó que lo mejor era no hablar de suicidio.

Hoy se plantea que hablar del tema puede salvar vidas, para lo cual es necesario “generar espacios responsables para poner en palabras el sufrimiento”, ya que “la estrategia para desmitificar el suicidio es hablar e informar responsablemente al respecto”.

A nivel mundial, el suicidio se ubica entre las tres primeras causas de muerte en individuos de entre 15 y 29 años. Las estadísticas muestran que, cada día, alrededor de 3 mil personas se quitan la vida y alrededor de 20 lo intentan por cada una que lo consigue.

En Argentina, recién desde el 2023 se estableció el sistema de notificación de casos de intentos de suicidio en el sistema de salud, que está vigente en nuestra provincia desde el 2018.

Se puede prevenir

Los comportamientos suicidas son complejos. Existen múltiples factores contribuyentes y vías causales, como también una gama de opciones para la prevención.

Por lo general, ninguna causa o situación estresante es suficiente para explicar un acto suicida. Varios factores de riesgo actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad del individuo.

Por otra parte, cabe decir que la presencia de factores de riesgo no necesariamente conduce al comportamiento suicida.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, trabaja con diversas líneas y estrategias de abordaje, en el marco de la ley nacional Nº 27.130 de prevención del suicidio, a la cual la provincia de Salta adhirió mediante la ley 7909, y la ley nacional de salud mental Nº 26.657.

Hablar del problema

Es posible evitar que una persona se quite la vida. Para ello, se debe poner atención a sus conductas:

Aislamiento

Ideas negativas recurrentes

Desesperanza

Irritabilidad

Cambios de conducta repentinos

Ansiedad

Apatía

Expresiones de no querer vivir.

Si bien es oportuno efectuar la consulta profesional, en una primera instancia todos podemos ayudar brindando escucha, acompañamiento y contención si alguien de nuestro entorno presenta algunos de los signos de alerta.

Si una persona manifiesta una idea suicida o da muestras de no querer vivir, se debe evitar juzgarla, criticarla, contradecirla o minimizar sus problemas.

Acompañar a una persona con problemas significa ayudarla a buscar soluciones, mostrarle que hay caminos posibles y no dejarla sola.

En la prevención, cada uno en la sociedad es un actor clave, como miembro del grupo familiar primario, como amigo, colega o vecino.

Signos de alarma

Hay conductas en las personas que pueden indicar riesgo de crisis suicida:

Llanto inconsolable

Tendencia al aislamiento

Amenazas suicidas

Deseos de morir

Desesperanza

Súbitos cambios de conducta, afectos y hábitos

Aislamiento, conductas inusuales

Consumo excesivo de alcohol o drogas

Realizar notas de despedidas, etc.

Qué hacer en caso de detectar un individuo con riesgo de suicidio:

Preguntar siempre a la persona en situación de riesgo suicida si ha pensado en el suicidio.

Si la respuesta es afirmativa, evitar el acceso a cualquier método que pueda dañarla.

Nunca dejarla a solas mientras persistan las ideas suicidas.

Avisar a otras personas significativas para el sujeto que contribuyan a evitar la ocurrencia de un acto suicida.

Acercarla a las fuentes de salud mental para recibir atención especializada.

Ante situaciones de emergencia, acudir a la guardia de los hospitales. También llamando al 9-1-1, las 24 horas y los 365 días del año.

Para realizar consultas para atención profesional se puede concurrir al Centro de Salud u hospital más cercano al domicilio.

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública cuenta con un Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en Episodios de Suicidio o Intento de Suicidio para acompañamiento y contención de familiares y allegados.

El servicio funciona dentro de las instalaciones del centro de salud N° 63 “Dr. Roberto Nazr”, ubicado en avenida Sarmiento 655, de la ciudad de Salta, en el horario de lunes a viernes de 7 a 15. También brinda asistencia a través del teléfono (0387) 4213387.