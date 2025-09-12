¡Es hoy! Los peregrinos salteños que vienen desde Perú llegan a la Catedral: “Para Dios no hay nada imposible”

La fe no conoce fronteras ni distancias, algo que lo demuestran los salteños que como bikers peregrinos transitan su último tramo hacía la Catedral.

Ayer por la tarde, en el Fortín gaucho El Palenque, fueron recibidos con emoción los peregrinos que viajaron desde el puerto del Callao, en Perú, quienes tras recorrer más de 2.700 kilómetros y atravesar la cordillera de los Andes en bicicleta, hoy a las 16 hs cumplirán su sueño de llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

Vicente, tiene 64 años y fue quien encendió la chispa de esta travesía que parecía imposible: “La peregrinación desde Perú se me ocurrió hace mucho, pensábamos hacerlo en el 2020 pero el mundo cerró por el COVID. Pasaron los años, lo volví a proponer y todos dijeron que sí. Lo preparamos durante más de un año. Estuvimos más de 30 días fuera de casa, pero Dios lo dispuso así”, contó a Somos Salta emocionado.

El grupo está formado por fieles de entre 54 y 69 años, todos unidos por la fe y la fortaleza de haber enfrentado desafíos extremos. Beto, de 60 años, recordó los momentos más duros: “Más allá de la fe, hay que tener preparación física. Hemos pedaleado a 4.500 metros de altura, cruzando la cordillera con -4°C. Lo que llegamos ahora ni nosotros lo creemos”.

Manuel, remarcó que lo que parecía imposible se hizo realidad: “Había lugares con muchísima altura y pensábamos que no íbamos a poder. Pero con fe, garra y entusiasmo lo logramos”.

“Estamos a un paso de llegar a la Catedral y no nos imaginamos lo que nos espera allá, esa adrenalina nos sostiene”.

El viaje no solo estuvo marcado por el sacrificio, también por la hospitalidad. “A pesar de que en Bolivia y Perú no conocían El Milagro, nos recibieron muy bien. Dios los puso en nuestro camino”.

Oriundo de Metán y peregrino hace 17 años, Rubén, se sumó al grupo: “Lo que me mueve es la fe, la esperanza y dar gracias”.

Quien se unió en La Quiaca fue Maximiliano, acompañando al grupo con apoyo emocional: “Fue duro, hablamos de altura y de sacrificio, pero también fue hermoso compartirlo”.

Facundo Arroyo, del Fortín El Palenque, abrió las puertas para alojarlos y brindarles asistencia, expresando que es un orgullo que estén en el lugar: “Ser gaucho es abrir la casa para que la gente se sienta cómoda”.

Hoy, los peregrinos peruanos entrarán al corazón de Salta con una certeza: la fe mueve montañas, incluso las de los Andes.