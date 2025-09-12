Peregrinos de la Puna, testimonios de amor y fe: "Camino por mi papá que no está aquí"

Con temperaturas bajo cero y caminos cubiertos de nieve, cientos de peregrinos de la Puna emprendieron su marcha hacia la Catedral Basílica de Salta para reencontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro.

Desde Santa Rosa de los Pastos Grandes, una de las zonas más frías del recorrido, Beatriz del Valle Cruz compartió entre lágrimas en un video de QuePasaSalta: “Peregrino por mi papá que no está aquí, por mis hijos, por mis hermanos y por toda mi familia. El lunes a la madrugada nevó fuerte y fue muy duro, pero camino con la esperanza y la fe del Señor y la Virgen del Milagro. A todos los que vienen peregrinando les digo que no se desabriguen porque hace mucho frío”.

Fotos gentileza de QuePasaSalta

"Camino con la esperanza y la fe del Señor y la Virgen del Milagro"

Otro peregrino, con 13 años de experiencia en la caminata, destacó la fuerza de su fe: “Yo peregrino por mi familia y por trabajo, pero ahora sobre todo por agradecimiento. Estos últimos tres años se sintió mucho el cansancio, pero traigo mucha gratitud al Señor y la Virgen. El Milagro existe y hay que tener fe”.

La emoción se multiplica en cada ruta norteña. Entre promesas, plegarias y sacrificios, los caminantes de la Puna vuelven a dar testimonio de una devoción que desafía las distancias y las inclemencias del clima, convencidos de que la fe mueve montañas.