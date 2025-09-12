Peregrinos de la Puna, testimonios de amor y fe: "Camino por mi papá que no está aquí"

El Milagro en Salta12/09/2025
peregrinos puna3

Con temperaturas bajo cero y caminos cubiertos de nieve, cientos de peregrinos de la Puna emprendieron su marcha hacia la Catedral Basílica de Salta para reencontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro.

San Antonio de los Cobres: Partieron más de 4.000 peregrinos hacia la Catedral Basílica

Desde Santa Rosa de los Pastos Grandes, una de las zonas más frías del recorrido, Beatriz del Valle Cruz compartió entre lágrimas en un video de QuePasaSalta: “Peregrino por mi papá que no está aquí, por mis hijos, por mis hermanos y por toda mi familia. El lunes a la madrugada nevó fuerte y fue muy duro, pero camino con la esperanza y la fe del Señor y la Virgen del Milagro. A todos los que vienen peregrinando les digo que no se desabriguen porque hace mucho frío”.

Peregrinos puna
Fotos gentileza de QuePasaSalta

"Camino con la esperanza y la fe del Señor y la Virgen del Milagro"

Otro peregrino, con 13 años de experiencia en la caminata, destacó la fuerza de su fe: “Yo peregrino por mi familia y por trabajo, pero ahora sobre todo por agradecimiento. Estos últimos tres años se sintió mucho el cansancio, pero traigo mucha gratitud al Señor y la Virgen. El Milagro existe y hay que tener fe”.

La emoción se multiplica en cada ruta norteña. Entre promesas, plegarias y sacrificios, los caminantes de la Puna vuelven a dar testimonio de una devoción que desafía las distancias y las inclemencias del clima, convencidos de que la fe mueve montañas.

En medio de las obras, el mercado San Miguel dará de comer a más de 500 peregrinos

