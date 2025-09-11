Tras miles de kilómetros de fe, los peregrinos del Callao llegan hoy a La Caldera

Impulsados por la fe y la esperanza, y tras recorrer miles de kilómetros desde una parroquia del puerto peruano del Callao, un grupo de peregrinos salteños llega hoy a La Caldera, el último tramo antes del esperado encuentro con los Santos Patrones en la Catedral Basílica de Salta.

Marian Bidondo, una de las caminantes, contó cómo será el tramo final de su recorrido: “A La Caldera vamos a llegar entre las 5 y las 7 de la tarde, venimos desde la ruta, vamos a parar medio día en la rotonda del Carmen, tenemos la parada en el límite para ingresar a Salta y de ahí ya salimos para La Caldera”.

Estos peregrinos vienen cumpliendo un largo trayecto de fe y sacrificio, que alcanza en Salta uno de sus momentos más emotivos: la renovación del pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral Basílica.