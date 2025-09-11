Tras miles de kilómetros de fe, los peregrinos del Callao llegan hoy a La Caldera

11/09/2025
Impulsados por la fe y la esperanza, y tras recorrer miles de kilómetros desde una parroquia del puerto peruano del Callao, un grupo de peregrinos salteños llega hoy a La Caldera, el último tramo antes del esperado encuentro con los Santos Patrones en la Catedral Basílica de Salta. 

callao¡Buen viaje! Desde Perú, partió la 1° peregrinación del Callao rumbo al Milagro

Marian Bidondo, una de las caminantes, contó cómo será el tramo final de su recorrido: “A La Caldera vamos a llegar entre las 5 y las 7 de la tarde, venimos desde la ruta, vamos a parar medio día en la rotonda del Carmen, tenemos la parada en el límite para ingresar a Salta y de ahí ya salimos para La Caldera”.

Estos peregrinos vienen cumpliendo un largo trayecto de fe y sacrificio, que alcanza en Salta uno de sus momentos más emotivos: la renovación del pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral Basílica. 

