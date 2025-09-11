La vicepresidente Villarruel, ¿vuelve a Salta para la procesión del Milagro?

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

Justamente, en esa cuenta regresiva, por estas horas se escucha el rumor que indica la posibilidad que la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, se haga presente en nuestra provincia para sumarse a los centenarios cultos a los patronos tutelares.

¿Qué dice el sonar del agua del río? Según información que estuvo circulando en algunos medios locales, hay versiones que indican que la vicepresidente podría arribar a Salta el lunes próximo, sumándose a la procesión y a las muestras de fe de los salteños.

"Si Dios quiere, vendría la vicepresidenta de la Nación”, había manifestado monseñor Mario Cargnello al medio QPS. Cabe recordar que, como cada año, desde el Arzobispado se cursan las invitaciones de rigor a las altas autoridades nacionales, para que se sumen a la fiesta de fe más importante del norte provincial.

Sin una confirmación oficial por estas horas, vale mencionar que fue la misma Villarruel, a mediados del año pasado, cuando al participar de los actos en honor al general Martín Miguel de Güemes, deslizó su interés por presenciar los solemnes cultos a las sagradas imágenes.

"Dios mediante en algún momento vendré a la Virgen y al Señor del Milagro", supo decir la mandataria cuando se retiraba de la Catedral, tras presenciar los reconocimientos al prócer en el templo mayor de la provincia. Mientras tanto, solo hay rumores sin confirmación oficial.