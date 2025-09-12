Violencia escolar en Orán: Un alumno perdió el conocimiento y debió ser reanimado

Un grave episodio de violencia escolar se registró en el colegio secundario Macacha Güemes de Orán, donde un estudiante terminó herido tras ser agredido por compañeros.

Según informa Multivision Federal el hecho es investigado como un nuevo caso de bullying, generó conmoción en la comunidad educativa.

Según se conoció, el menor de 13 años perdió el conocimiento a raíz de los golpes recibidos, aunque logró ser reanimado por el personal de salud del SAMEC, que lo trasladó de urgencia para su atención.

Docentes señalaron que en varias ocasiones las maestras integradoras cumplen el rol de contención y protección de los alumnos ante situaciones de violencia, aunque advierten que se requieren medidas más firmes para prevenir estos hechos.

La investigación busca establecer las responsabilidades y definir las acciones a seguir en un caso que reaviva el debate sobre la violencia escolar.