Etcheverry y Cerúndolo abren la serie frente a Países Bajos en la Copa Davis

La Selección Argentina de tenis tendrá acción este fin de semana en las Qualifiers de Copa Davis, con el objetivo de conseguir un lugar en la Final 8, que se disputará en noviembre en Bolonia, Italia.

El equipo nacional, capitaneado por Javier Frana, se medirá ante Países Bajos en una serie que se jugará el 12 y 13 de septiembre, al mejor de cinco partidos (cuatro singles y un dobles), todos a cinco sets. El ganador obtendrá el boleto a la instancia decisiva del certamen, donde Italia ya está clasificada por ser el último campeón.

La jornada de este viernes abrirá con el cruce entre Tomás Etcheverry y Jesper De Jong, encuentro que se disputa en este momento y se puede seguir en vivo por TyC Sports.

A continuación, será el turno del segundo punto de la serie, donde Francisco Cerúndolo enfrentará a Botic Van De Zandschulp, también con transmisión televisiva de TyC Sports.

Historial de Argentina vs Paises Bajos

Para recordar el único enfrentamiento entre ambos equipos hay que remontarse al año 2009, en los octavos de final de la Copa Davis. En aquella ocasión, Argentina, con figuras de peso como Juan Martín del Potro y David Nalbandian, venía de perder de manera inesperada la final de 2008 ante España sin Rafael Nadal, pero se recuperó con una sólida actuación en la serie frente a los neerlandeses.

La contienda comenzó un viernes con un durísimo triunfo de Juan Ignacio Chela sobre Jesse Huta Galong por 6-2, 2-6, 6-2, 6-7(4) y 6-2, mientras que Juan “Pico” Mónaco estiró la ventaja al imponerse cómodamente sobre Thiemo de Bakker por 6-1, 6-2 y 7-6(1).

El sábado, la dupla de Lucas Arnold Ker y Martín Vassallo Argüello (quien vestía la celeste y blanca por primera vez) liquidó la serie al vencer en dobles a Huta Galong y Rogier Wassen por 6-4, 7-5 y 6-3.

El domingo fue casi anecdótico: Vassallo Argüello derrotó a Matwe Middelkoop por 6-4 y 6-2, y luego Chela selló el 5-0 con un 7-5 y 6-2 ante De Bakker.

De esta manera, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde fue eliminada por República Checa en una serie cerrada por 3-2.