La rotonda de Peregrino se iluminará con velas el domingo

El Milagro en Salta13/09/2025
rotonda del peregrino

Por los festejos de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, habilitará este domingo 14 de septiembre la apertura de la Rotonda del Peregrino, de 19 a 00:00.

El acontecimiento se lleva adelante por quinto año consecutivo como parte de la iluminación de la emblemática rotonda salteña. Los vecinos podrán reunirse en el lugar y encender una vela con su intención personal.

Además, desde la Municipalidad se encenderán velas en representación de los barrios de Salta, los 60 municipios de la provincia, las 24 jurisdicciones del país y el sector antártico.

 

rotonda del peregrino 2

