Balance positivo del operativo de asistencia para los peregrinos en su llegada a la Catedral

La Subsecretaría de Defensa Civil realizó la coordinación de la instalación de los distintos nodos de asistencia a los peregrinos que se desplazaron hacia la Catedral Basílica desde distintos puntos de la provincia para rendir honor al Señor y a la Virgen del Milagro.

Finalizado el trabajo desarrollado en las distintas jornadas, el Secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, destacaron la importante labor desplegada en los nodos en El Maray en Chicoana y Puente Morales sobre la ruta nacional 68 en Cafayate, en el dique La Ciénaga, en Santa Rosa de Tastil en Campo Quijano y en Cobos, General Güemes.

Se trabajó junto a los Kinesiólogos del Milagro integrado por profesionales del Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Terapistas Físicos de Salta, la asociación que los nuclea, estudiantes de la carrera, a los que se sumaron enfermeros del sistema de salud, de hospitales cercanos y la colaboración de la organización de la Catedral Basílica y del Ministerio de Desarrollo Social.

También brindaron acompañamiento y asistencia integrantes de la Dirección del Distrito de Prevención 7 e integrantes de la Policía Comunitaria, en el puesto ubicado en Cobos.

Se registró el paso de los peregrinos de Cachi, La Poma, Luracatao, Cafayate, Angastaco, San Carlos, entre otras localidades de los Valles Calchaquíes, los caminantes provenientes de la puna salteña, de San Antonio de los Cobres, Nazareno, Iruya, Santa Victoria Oeste, entre otros.