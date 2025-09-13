El Albo ganó, gustó y goleo al débil Arsenal

El Albo ganó, gustó y goleo al débil ArsenalDeportes13/09/2025
Gimnasia Y Tiro venció 3 a 0 a Arsenal en el Michel Torino por la 31 fecha de la Primera Nacional 2025.
Partido redondo para el Albo que fue ampliamente superior a su rival tanto en juego cómo en el marcador. La próxima fecha enfrentará a Colegiales en condición de visitante.
#JuegaGyT #PrimeraNacional ||— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) September 14, 2025
FINAL DEL PARTIDO ⚽️ #GimnasiayTiro 3 (Gordillo, Aguirre, Rinaldi) - #Arsenal 0
Partidazo del Albo!
Aplastó a Arsenal en el Gigante 😎#VamosAlbo 🤍💪🏻 pic.twitter.com/kFNQhloyMB
Te puede interesar
Lo más visto