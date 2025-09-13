El Albo ganó, gustó y goleo al débil Arsenal

Deportes13/09/2025
albo

 Gimnasia Y Tiro venció 3 a 0 a Arsenal en el Michel Torino por la 31 fecha de la Primera Nacional 2025.

Partido redondo para el Albo que fue ampliamente superior a su rival tanto en juego cómo en el marcador. La próxima fecha enfrentará a Colegiales en condición de visitante.

