Peregrinos en acción: Joven robó materiales de una obra y fue detenido gracias a su ayuda

En medio de la masiva llegada de fieles por el Milagro, se registró un particular episodio de inseguridad en pleno centro de Salta. El hecho ocurrió este sábado 13 de septiembre, cerca del mediodía, en una obra municipal de reparación de calles ubicada en Córdoba, entre Alvarado y Caseros.

Un hombre mayor de edad cargó en un carro cinco bolsas de cal y una de cemento con la intención de huir, pero fue sorprendido por testigos y el propio damnificado, quien pidió ayuda de inmediato.

Durante la persecución, varios peregrinos que transitaban por la zona se sumaron al pedido de auxilio y, junto a transeúntes, lograron impedir la fuga del ladrón. Finalmente, el hombre fue reducido en la intersección de Deán Funes y Belgrano, donde quedó demorado por la Policía alrededor de las 13:45.

El hecho generó sorpresa entre los vecinos y comerciantes, no solo por el insólito intento de robo, sino también por la solidaridad y colaboración ciudadana que permitió la rápida detención del sospechoso.