El tiempo para el Milagro: Calor, nubes y chance de lluvias por la tarde

En este lunes 15 de septiembre, día central del Señor y la Virgen del Milagro, la atención de los fieles no solo está puesta en la procesión, sino también en el clima. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas consultados, Salta Capital vivirá una jornada cálida pero con condiciones de inestabilidad hacia la tarde-noche, lo que podría derivar en lluvias aisladas.

Durante la mañana y el mediodía se esperan cielos parcialmente nublados, con temperaturas que oscilarán entre los 13° y 16° de mínima, y que ascenderán hasta los 26° a 29° de máxima. Sin embargo, hacia el cierre de la procesión, previsto entre las 18:00 y las 19:00, el pronóstico indica entre un 30% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, que podrían manifestarse en forma de chaparrones débiles o tormentas aisladas.

El meteorólogo Ignacio Nieva señaló que el aumento de humedad y el ingreso de aire cálido generan condiciones propicias para precipitaciones en horas de la tarde, aunque aclaró que no se prevén fenómenos severos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los peregrinos y asistentes llevar paraguas, pilotines o ropa impermeable, así como cuidar especialmente a los niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante cambios bruscos de temperatura. Además, se solicita precaución en la circulación, ya que las lluvias podrían coincidir con el momento de mayor concentración de fieles en el centro de la ciudad.

El SMN recordó que septiembre es un mes de transición hacia la primavera y que este tipo de inestabilidad es habitual, aunque cobra mayor relevancia en un contexto como el del Milagro, que reúne a cientos de miles de devotos en un mismo espacio.

La procesión, considerada la manifestación de fe más importante del norte argentino, tendrá su recorrido tradicional desde la Catedral Basílica hasta el Monumento 20 de Febrero, con regreso al templo. La posible presencia de lluvias no opacará el fervor de los salteños, pero sí obligará a extremar medidas de prevención.