URGENTE: Movimientos sísmicos en Salta en plena época del Milagro

En medio de la festividad más importante para los salteños, el Señor y la Virgen del Milagro, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró tres movimientos telúricos en la provincia durante los días 14 y 15 de septiembre.

El evento más reciente se produjo este lunes 15 de septiembre a las 09:18 horas, con epicentro en Salta capital, una magnitud de 2.9 grados y a solo 6.5 kilómetros de profundidad, lo que lo convirtió en un sismo superficial y perceptible para varios vecinos.

Los días previos también tuvieron actividad; el 14 de septiembre a las 18:18 hs, un movimiento de 3.1 grados a 193 km de profundidad. Ese mismo día, a las 14:37 hs, otro de 3.1 grados a 204 km de profundidad.

Si bien los reportes no indican daños ni heridos, la coincidencia temporal con la multitudinaria llegada de peregrinos por el Milagro genera un simbolismo especial para los fieles, que asocian estos fenómenos naturales con señales de la tierra en tiempos de fe.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, recordar las medidas básicas de seguridad ante sismos y seguir los reportes oficiales del INPRES.