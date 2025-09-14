Sáenz recibió al Ministro del Interior y reclamó el cumplimiento de acuerdos para el desarrollo de Salta

El gobernador de Salta, informó a través de sus redes sociales sobre el encuentro mantenido con el nuevo ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, en el que planteó la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados en junio del año pasado.

Sáenz destacó que dichos compromisos son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la provincia, y reclamó que, al momento de tomar decisiones a nivel nacional, se contemple la realidad de cada jurisdicción.

En su publicación, el mandatario resumió su postura con un fragmento de una canción de Los Chalchaleros:

“La Argentina que yo quiero”, al señalar: “Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos a hablar de igual a igual”.

Y con un mensaje de fuerte contenido político, cerró su intervención reafirmando: “Primero los salteños”.