El cuento del tío: Quiso pagar con billetes falsos y terminó detenido tras arrastrar a un playero

El hecho ocurrió en la ruta 50, cuando un automovilista intentó engañar al empleado de una estación de servicio. Al ser descubierto, huyó y lo llevó varios metros sobre el capot.

La ciudad de Orán vivió anoche momentos de tensión en una estación de servicio YPF sobre la ruta 50. Cerca de las 21:30, un automovilista intentó abonar combustible con billetes que resultaron falsos.

Al advertir la maniobra, el trabajador le reclamó, pero el conductor arrancó bruscamente y en la huida lo arrastró sobre el capot durante varias cuadras. El recorrido terminó en la plazoleta del barrio Azucarero, a unos 300 metros del lugar. La víctima cayó con golpes, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La persecución finalizó cuando efectivos de la Policía Federal, que patrullaban la zona, lograron interceptar el vehículo. El sospechoso, un hombre de 39 años residente en Barrio Mitre, quedó detenido. Dentro del rodado se secuestró una considerable cantidad de billetes de $20.000 que serían falsificados.

La Justicia Federal investiga el hecho bajo la carátula de “falsificación de moneda y lesiones”. Además, trascendió que el mismo sujeto había intentado cometer un engaño similar esa misma mañana en otro comercio oranense.