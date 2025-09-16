Tiró una botella a un colectivo, hirió a una adolescente y causo daños materiales

El 19 de agosto pasado un objeto fue lanzado contra un colectivo. Se trataba de una botella de vidrio que había tirado un hombre de 30 años contra una de las ventanillas de la unidad.

Esto no solo ocasionó daños materiales al vehículo sino que también provocó escoriaciones en la rodilla de una niña de 14 años que viajaba como pasajera en ese momento.

En una audiencia flexible y multipropósito el hombre reconoció su participación y responsabilidad en los hechos, prestando conformidad con el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado las partes. El juez de Garantías interviniente acumuló distintas causas que se seguían en su contra y unificó todas en un solo proceso.

Como resultado fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por haber sido encontrado autor responsable de los delitos de daño calificado, lesiones leves y robo simple (dos hechos), todo en concurso real. El juez dispuso la inmediata libertad del condenado y le impuso la obligación de cumplir reglas de conducta por el término de dos años. El incumplimiento de estas condiciones podría llevar a la revocación de la condicionalidad de su pena.

Finalmente se ordenó la incorporación de su perfil genético al Banco de Datos correspondiente.