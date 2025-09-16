Cambios en el VAR: El anuncio de CONMEBOL para Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció que, desde los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, los árbitros principales comunicarán en vivo las decisiones tomadas tras consultar el VAR. Esta medida estará vigente del 17 al 26 de septiembre de 2025 y permitirá que tanto el público en los estadios como los espectadores de televisión conozcan de primera mano el motivo de cada determinación arbitral.

El sistema, denominado “Referee’s Announcement of VAR Decisions”, ya había sido probado en la final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el Maracaná, cuando Fluminense venció a Liga de Quito. Según explicó el organismo, el objetivo es acercar el juego a los aficionados, fortalecer la transparencia y generar confianza en cada resolución. La iniciativa cuenta con la aprobación de la IFAB y de la FIFA, lo que habilita su aplicación formal en competiciones sudamericanas.

Para implementar esta novedad, los árbitros utilizarán un micrófono especial que les permitirá explicar en directo la naturaleza de la revisión y la decisión adoptada. De esta manera, el público podrá entender con mayor claridad situaciones complejas o polémicas, como goles anulados, expulsiones o revisiones por jugadas dudosas. Además, los equipos arbitrales recibirán capacitación específica y se utilizará tecnología adaptada para asegurar la calidad de la transmisión.

El nuevo protocolo será obligatorio en todos los partidos de cuartos de final de ambos torneos y, según su aceptación, podría extenderse a etapas posteriores.

El debut de esta modalidad será este martes en el partido Vélez vs. Racing, que se disputará en el estadio José Amalfitani a las 19 (hora argentina). Los otros duelos de la Libertadores serán River vs. Palmeiras, Liga de Quito vs. Sao Paulo y Flamengo vs. Estudiantes. En la Sudamericana, el primer cruce con este sistema será Lanús vs. Fluminense a las 21.30, seguido de Bolívar vs. Atlético Mineiro, Independiente del Valle vs. Once Caldas y Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

Con esta medida, la CONMEBOL marca un nuevo avance en la modernización del arbitraje sudamericano, reforzando su compromiso con la transparencia y la comunicación directa con los hinchas.