Duro comunicado de Independiente tras la decisión de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, tras los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile.

Esta resolución generó un gran escándalo en el ámbito del fútbol sudamericano. En respuesta, el club de Avellaneda decidió manifestar su desacuerdo mediante una carta abierta dirigida a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

En la misiva, Independiente expresó su "más enérgico repudio" frente a la decisión que consideraron injusta. Afirmaron que esta resolución no representa un error jurídico, sino una "decisión política" que favorece a estructuras privadas en detrimento de los valores del fútbol. El club destacó que mientras ellos representa la esencia del fútbol sudamericano, Universidad de Chile adoptó un modelo orientado a la rentabilidad.

La carta también hizo referencia al precedente que podría establecer esta decisión, ya que Universidad de Chile logró avanzar en la competencia tras generar desmanes como visitante. Independiente planteó dos exigencias contundentes: eliminar toda referencia a su institución en el Museo de Conmebol mientras Domínguez continuara en la presidencia y restituir todos los elementos entregados por el club al museo.

La postura del club sorprendió a muchos hinchas y fanáticos, quienes vieron en esta carta una cruzada directa contra el presidente de Conmebol. La nota fue firmada por Daniel Seoane y Néstor Grindetti, quienes cerraron con una afirmación sobre la búsqueda de gloria con "las manos limpias y los brazos en alto".

En el contenido de la carta, Independiente argumentó que el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte y una violación a los reglamentos vigentes. Afirmaron que no solo se condenó a su institución, sino también a la justicia deportiva en general. El club defendió su historia y su lugar como asociación civil sin fines de lucro dentro del fútbol sudamericano, resaltando que los clubes "no nacieron como sociedades comerciales, sino como espacios de encuentro y pertenencia".

Finalmente, Independiente concluyó que el fallo emitido por Conmebol envía un mensaje devastador al continente, reiteraron su "compromiso con los valores del deporte" y aseguraron que "nunca dejarán de defender su historia y legado".