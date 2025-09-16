El comunicado del Servicio Penitenciario tras la muerte de Saavedra

Tras el fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra alojado en el pabellón D, desde el Servicio Penitenciario de Salta expresaron sus condolencias a la familia y los allegados del joven.

En el mismo documento aclararon que se inició una exhaustiva investigación para determinar los responsables institucionales y hasta el momenton hay cuatro efectivos del Departamento de Vigilancia y Tratamiento que fueron suspendidos preventivamente.

Por último aseguran que se encuentran a completa disposición de todos los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y cumpliendo todas las disposiciones a fin de contribuir con la transparencia y el normal desarrollo de la investigación.