¿Colapinto como segunda butaca de Alpine en 2026? Briatore insiste con la incógnita

Flavio Briatore, histórico referente de Alpine, volvió a generar expectativa sobre la composición de pilotos del equipo francés para la temporada 2026 de Fórmula 1. En una entrevista con el medio alemán AutoMotorundSport, el italiano aseguró que la segunda butaca sigue “abierta” y mencionó al argentino Franco Colapinto junto a Paul Aron y Jack Doohan.

Briatore confirmó que Alpine extendió el contrato de Pierre Gasly hasta 2028, mientras que Colapinto, actual titular, podría mantener su lugar si continúa con el rendimiento mostrado en las últimas carreras. Según el italiano, el joven piloto argentino superó en varias oportunidades a Gasly tanto en tiempos de vuelta como en carrera, y cuenta con mayor experiencia que Aron y Doohan, quienes se desempeñarán como pilotos de reserva junto a Kush Maini.

El asesor ejecutivo también destacó la presión que enfrentan los jóvenes pilotos en un equipo de fábrica como Alpine, mayor que en escuderías más pequeñas, y advirtió que la definición de la alineación final dependerá de su desempeño en lo que resta de la temporada.

No es la primera vez que Briatore genera confusión con sus declaraciones. A lo largo de 2024 y 2025, sus comentarios sobre Colapinto y otros jóvenes pilotos han ido de la cautela a la afirmación, siempre dejando abierta la posibilidad de cambios. Según adelantó, la decisión definitiva sobre la segunda butaca se tomará a fines de octubre, cuando se evaluará el rendimiento de todos los candidatos.