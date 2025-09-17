San Lorenzo cobrará los rescates a "irresponsables" que se pierden en los cerros

En los últimos meses el Cerro Elefante, en el departamento San Lorenzo, se convirtió en foco de preocupación: tanto visitantes locales como turistas se pierden con frecuencia al intentar recorridos improvisados y evadir las señalizaciones y controles que protegen la quebrada.

El concejal Juan Pablo Dávalos, en diálogo con Aries FM, explicó que el proyecto consensuado con el ejecutivo busca que los operativos de búsqueda y rescate en los cerros de San Lorenzo puedan ser cobrados a quienes se pierdan por ignorar los senderos habilitados y las indicaciones de guías y personal municipal.

En la oportunidad, indicó que la mayoría de los incidentes ocurren por imprudencia. “El problema que tenemos en nuestra Quebrada es que las personas evaden los lugares por donde se puede pasar y, lamentablemente, buscan hacer un recorrido corto y se terminan perdiendo. Gracias a Dios no tuvimos una víctima fatal. Todos los encuentros que tuvimos, la culpa fue de la gente que no lee los carteles”.

Dávalos contó que en los puestos de control se verifica el equipo de quienes ascienden - zapatillas, ropa adecuada, agua -, y que a pesar de ello hay personas que suben “sin saber a dónde” se meten.

Recordó el caso de un grupo de rescatistas que debió salir en plena noche, con lluvia y frío, para buscar a dos guías santiagueños extraviados: “Hubo un grupo de rescatistas que fueron a buscar dos guías santiagueños perdidos en la noche con lluvia y frío”.

“Si evadís controles, si evadís cartelerías y hacés lo que se te cante, vas a pagar por tu rescate”

Además subrayó que existe una logística de control y seguimiento: “Tenemos muchos controles, el trabajo del personal espera hasta la última persona registrada que subió a los cerros”.

Dávalos recordó también casos de búsquedas prolongadas: “Hubo una chica que se perdió el año pasado durante tres días, se la encontró cerca del municipio de Lesser, de Vaqueros; otras personas aparecieron por Las Costas detrás de Casa de Gobierno”.