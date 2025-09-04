En San Lorenzo se construirá un nuevo y moderno espacio cultural y deportivo

¡Una excelente noticia para el municipio de San Lorenzo! Desde el municipio anunciaron que se construirá un moderno y amplio centro cultural y deportivo con capacidad para más de 4000 personas, obra que será posible gracias a una importante inversión privada que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial y la Municipalidad de San Lorenzo.

"Es como un teatro con el doble de capacidad del teatro de la provincia Juan Carlos Saravia, pero con la posibilidad de regular el espacio y la cantidad de público con un sistema moderno de telón que agranda o achica el espacio físico del teatro", remarcó el intendente Manuel Saravia.

El proyecto es impulsado por un empresario salteño y el reconocido cantautor Juan Carlos Baglietto, quien se ha mostrado muy interesado en la iniciativa. El intendente Manuel Saravia, junto con el artista y el gobernador Gustavo Sáenz, se reunieron para ultimar los detalles de la construcción de este espacio, que será un punto de encuentro para diversas actividades culturales y deportivas.

"Ya estamos trabajando sobre un espacio físico institucional para avanzar en el proyecto. Sin dudas esta inversión privada llegará para fortalecer la riqueza cultural que tiene Salta, y que fortalecerá la actividad turística y gastronómica de nuestro municipio”, agregó.

El jefe comunal también detalló que el espacio contará con un diseño versátil. "Será un espacio con distintas capacidades, que se podrá ir regulando a través de un sistema moderno que permitirá agrandarlo o achicarlo, como así también tendrá butacas removibles a fin de destinarlo para eventos deportivos”, agregó. Además, destacó la relevancia de contar con Baglietto en el proyecto, considerando que el artista "ya intervino en otros proyectos en distintas provincias, y que haya elegido Salta es importantísimo".

Por su parte, Juan Carlos Baglietto se mostró entusiasmado con la ubicación del futuro centro. "El lugar es hermoso y además es un área que está en efervescencia, en crecimiento permanente, buscando un espacio para que la gente no tenga necesidad de ir hasta el centro", comentó el cantautor.

El nuevo espacio promete ser una infraestructura moderna, diseñada para atender las necesidades de los espectáculos actuales. "Va a ser un estadio moderno atendiendo las necesidades que tienen hoy los espectáculos actuales”, finalizó Baglietto, confirmando así el compromiso de brindar a Salta un lugar de calidad para el entretenimiento y la cultura.

Con una suma de 4 millones de dólares, se proyecta el inicio para los primeros meses del próximo año y se estima 10 meses de ejecución de la obra.