Pelea de ambulantes: La mujer que reventó los globos dio su versión y se defendió

Fue en medio de los solemnes cultos del Milagro 2025 cuando se viralizó un video, protagonizado por dos vendedoras ambulantes que estaban en el centro de la ciudad de Salta, donde una de ella arremetía contra los globos de la otra mujer, los cuales los destruída y "pinchaba".

Tras viralizarse esas imágenes, la vendedora que reventó los globos estuvo hablando con el medio El 10 TV donde dio su versión de lo oc urrido, defendiéndose ante su acciones, justificando el modo en que procedió contra la otra mujer, lamentando también las acusaciones que recibió en las redes sociales.

"Con ella ya tengo un conflicto, del año pasado, en una fiesta patronal de su nacionalidad, ella es de Bolivia y a mí no me dejó trabajar", manifestó primeramente agregando que ella habría sido confrontada por ésta y su familia, afirmando que le habrían reventado su mercancía igualmente.

"Cuando me vieron sola, vino con su familia y me reventaron los globos, ahí nadie filmó nada, nadie me devolvió mi inversión en esos globos", reclamó agregando que ahora, cuando se encontraron por el centro, "le dije que se aleje, que tenemos una autorización para andar por la peatonal pero, cuando nos ponemos aqui, esa persona viene y vende".

Sobre el momento filmado, dijo que usó una llave para reventar los globos, pero no un arma blanca. "Es todo mentira", dijo sobre las versiones trascendidas. "Yo no ando por las calles haciéndome la mala, como dicen por ahí", se escudó de las acusaciones.

"Me siento mal, me mandaron mensajes amenazándome, tuve que borrar mis cuentas, pero yo no pongo pistolas en la cabeza para que me compren, yo ya me retiro de esto, pero yo no soy dueña de la calle, yo solo pedí que se aleje de mí", agregó para concluir.