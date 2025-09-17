Villa Soledad: Ni las plantas se salvan, grabaron a un joven robando un jardín

Las cámaras de seguridad de una vivienda de Villa Soledad registraron el momento en que dos hombres sustrajeron varias plantas y macetas a través de una reja en cuestión de minutos.

El robo ocurrió en la madrugada de este martes sobre calle Francisco Arias al 500, cuando los delincuentes aprovecharon la oscuridad y el descanso de los vecinos para llevarse los objetos.

La víctima, visiblemente afectada, contó a QuePasaSalta: “Eran plantas de mi mamá, el único recuerdo que tengo de ella. Espero que lo hayan vendido para comer y no para la droga”.



Los vecinos de la zona aseguran que los robos son cada vez más frecuentes. “No es la primera vez que nos pasa”, relató la damnificada, quien recordó que días atrás, en la misma cuadra, se robaron una moto que aún no fue recuperada.

Frente a esta situación, los vecinos de Villa Soledad exigen mayor presencia policial para frenar la ola de inseguridad que afecta al barrio.