Multaron a un hombre en Cerrillos que ofrecía cuero de animales silvestres por Facebook

A partir de un procedimiento policial realizado este miércoles en barrio Constitución, de Cerrillos, tras el conocimiento de la venta en redes sociales de pieles de animales silvestres es que se multó a un hombre.

El sujeto fue infraccionado por comercializar cueros de animales silvestres, por este hecho intevrino la Unidad Fiscal Contravencional. En el hecho actuó personal de la División de la Policía Rural y Ambiental de Capital debido a la tenencia y comercialización no autorizada de las pieles.

En este contexto, con intervención del Juzgado de Garantías 5, esta mañana se realizó una requisa voluntaria en un inmueble. Se secuestraron 14 cueros pertenecientes a las especies pecarí de collar, puma, liebre y gato onza.