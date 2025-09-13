Cerrillos avanza en obras clave con un nuevo convenio de planificación urbana

Interior13/09/2025
Plan territorial Cerrillos

El municipio de Cerrillos dio un paso más en su plan de ordenamiento territorial con la firma de un convenio entre el intendente Enrique Borelli y la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero.

El acuerdo se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo urbano planificado que la gestión local viene impulsando junto a instituciones como el Colegio de Arquitectos de Salta, su fundación y el COPAIPA. También se suma a las obras de infraestructura en ejecución, como la nueva autopista.

"Se debe planificar con visión para que Cerrillos crezca como merecemos”

En esta etapa inicial, los trabajos estarán concentrados en la Ruta 68, desde Río Ancho hasta el INTA. Luego, el plan se extenderá hacia la Ruta 26 y al área céntrica de la localidad.

“El municipio es hoy el centro de obras clave para el futuro. Se debe planificar con visión para que Cerrillos crezca como merecemos”, destacó Borelli tras la firma.

cerrillos1"Esta obra representa un gran avance y un puntapié de desarrollo para la región", destacó Borelli

Desde el gobierno municipal remarcaron que el objetivo es acompañar con lineamientos técnicos las transformaciones que atraviesa la ciudad, consolidando un crecimiento ordenado y sostenible.

