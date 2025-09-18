¿Qué significa un riesgo país de 1400 puntos para Argentina?

En las últimas ruedas financieras, el riesgo país volvió al centro de la escena. Este indicador, elaborado por la banca JP Morgan, mide la diferencia entre la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. considerados el activo más seguro del mundo y la de los bonos de países emergentes.

En el caso argentino, la referencia son los bonos Globales en dólares con ley extranjera. Este jueves, la brecha de tasas entre estas emisiones y sus pares del Tesoro estadounidense superó los 1.400 puntos básicos por primera vez en un año.

Actualmente, los bonos del Tesoro norteamericano rinden cerca del 4% anual en dólares (400 puntos básicos). Un riesgo país argentino en 1.400 puntos implica que, si el Gobierno quisiera emitir nueva deuda en dólares (hard dollar), debería ofrecer una tasa superior al 18% anual, prácticamente inviable para sostener un calendario de pagos en el mediano plazo.

A modo de referencia, la última emisión soberana de Argentina (enero y abril de 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri y con Luis Caputo en Finanzas) se realizó con tasas cercanas al 7% anual en dólares. Sin embargo, en 2020 fue necesaria una reestructuración de la deuda en dólares con acreedores privados, que dio origen a los actuales Bonares y Globales negociados hoy en el mercado secundario.

Este jueves los bonos en dólares volvieron a caer de precio, con una paridad cercana a USD 50, similar a la registrada en septiembre de 2020 cuando salieron a cotización durante la presidencia de Alberto Fernández y con Martín Guzmán en Economía. Como las tasas evolucionan de manera inversa a los precios, hoy se ubican en torno al 18% anual en dólares.

Según la Consultora1816, “los compromisos de deuda externa ascienden a 34.000 millones de dólares hasta 2027, y se necesitarían 27.000 millones adicionales a los actuales para su cumplimiento sin incurrir en reservas netas negativas”.