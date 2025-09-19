Con críticas a la conducción nacional, Leo Aguilar renunció como interventor del PRO en Salta

Tras poco más de un año como cabeza de la intervención del PRO en Salta, Leonardo Aguilar, presentó su renuncia formal al cargo.

Aguilar, en diálogo con InformateSalta, sostuvo que su labor como interventor ya cumplió su objetivo: “Normalizamos el padrón, regularizamos todas las presentaciones judiciales pendientes y abrimos espacios de participación para todos los afiliados”, expresó.

No obstante, también apuntó a diferencias con la conducción nacional, que recientemente designó un co-interventor, Fabrizio Dell’Acqua. “Es incomprensible que hayan accedido a esos caprichos sin escuchar a quienes trabajamos años para mantener a flote el partido”, fundamentó en la carta de dimisión.

Según detalló a nuestro medio, la intervención del PRO en Salta seguirá formalmente hasta marzo de 2026, mientras la mesa nacional define oficialmente su reemplazo. “Hasta entonces, seguiré disponible para pasar todo a la nueva conducción sin generar conflictos, y con la tranquilidad de haber cumplido con mi tarea”, dijo.

Sobre la estrategia electoral y la salida de dirigentes locales, como José Gauffin y otros, aseguró que "quienes permanecen dentro del espacio son fieles a la ideología republicana del partido".

En cuanto a su futuro personal, aseguró que no buscará cargos políticos, pero seguirá colaborando desde su localidad, La Caldera, priorizando acciones concretas para el bienestar de la comunidad. “No importa la ideología, si algo es bueno para la Caldera, estoy dispuesto a ayudar”, concluyó.