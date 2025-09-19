Catamarca anunció un bono de $120.000 para estatales, ¿y las otras provincias?

Catamarca fue foco de atención tras anunciar el pago de un bono a sus empleados estatales, lo cual generó expectativas y debates.

El bono en cuestión será de $120.000 el cual estará distribuido en tres cuotas mensuales de $40.000 durante octubre, noviembre y diciembre, lo cual se formalizará antes del pago del medio aguinaldo.

El anuncio realizado por el gobernador Raúl Jalil, busca mitigar el impacto de la inflación sobre los trabajadores estatales, esto en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios estatales, algo que se registra desde fines del 2023.

Desde gremios estatales de Catamarca calificaron de positiva la medida, aunque insistieron en la necesidad de una ampliación del alcance de bono.

Los gremios sostienen que la prioridad será que el beneficio alcance también a los empleados municipales que poseen los salarios más bajos dentro de la administración pública.