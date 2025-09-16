Nación busca eliminar la ampliación de zonas frías que beneficia a 3 millones de hogares

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional plantea un cambio profundo en la política de subsidios al gas natural: la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, que desde 2021 otorgaba descuentos a más de 3 millones de hogares en provincias de clima templado como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

De aprobarse, el beneficio quedará restringido únicamente a la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, en Mendoza, retomando el esquema original sancionado en 2002. En consecuencia, solo alrededor de un millón de viviendas mantendrán el descuento del 50% sobre el valor del gas, mientras que la mayoría de los usuarios incorporados en la última ampliación quedarán excluidos.

Un informe de la consultora Economía y Energía detalla que actualmente 4,2 millones de usuarios reciben algún subsidio por zona fría, de los cuales el 72% se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Para el Gobierno, esta extensión desvirtuó la lógica del régimen, pensado inicialmente para regiones con temperaturas más bajas y menor poder adquisitivo.

El esquema se financia con un recargo del 6,8% en las facturas de gas de todos los usuarios del país, porcentaje que el Gobierno incrementó en varias oportunidades durante 2025 debido al déficit estructural del fondo. El proyecto oficial ahora fija un tope del 7,5% y habilita al Ejecutivo a modificarlo hasta en un 50%, además de permitir que los recursos puedan destinarse a consumos comerciales, no solo residenciales.

Según analistas, la reforma redefine tanto la lógica distributiva como el alcance geográfico del subsidio. En paralelo, refuerza el principio de “equidad y uso racional de la energía”, bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

De prosperar en el Congreso, el recorte implicará que más de tres millones de hogares pierdan un beneficio que, desde su implementación en 2021, había multiplicado por cuatro la cantidad de usuarios alcanzados.