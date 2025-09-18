Veto del ATN: "Ese dinero no es de Nación, sino de los argentinos", apuntó Dib Ashur

Tras el duro revés del miércoles en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei se expone este jueves a otra derrota en el Senado del Congreso, por el veto a la ley de reparto de fondos a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

De este tema supo manifestarse el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien consideró que Nación no tiene ningún argumento para quedarse con ese dinero que es, pertenece, corresponde y disponen las mismas provincias para las emergencias que pudierna surgir.

"El Gobierno no tiene ningún argumento para vetarla, esos fondos no generan superávit, eso es otro concepto de la plata coparticipable, esos tres impuestos son IVA, Ganancias y Bienes Personales, de los que las provincias separamos un 1%", recordó el ministro a InformateSalta.

A esto agregó que ese 1% separado es para cualquier evento que pudiera necesitar asistencia inmediata "de la plata que es nuestra; si hay un incendio, una inundación, si hay dengue, lo que sea, que se pueda atender con ese fondo", señaló el funcionario al respecto.

Aquí añadió que las provincias confían al sistema nacional que mantengan ese 1% y, ante una emergencia, que las provincias dispongan su uso. "Entonces no tienen motivos para decir que Nación se lo puede quedar, ese dinero no es de ellos, es de los argentinos", reiteró.

Para finalizar, explicó que, según el esquema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, a la provincia le corresponderían entre 25 y 34 mil millones de pesos anuales.