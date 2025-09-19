Con circuitos renovados y sorpresas, se lanzó la inscripción al Desafío MTB 2025

La espera terminó y el pedido más esperado ya es una realidad: quedaron abiertas las inscripciones para el Desafío MTB 2025, que se correrá el domingo 12 de octubre en el Parque Bicentenario. Este año la competencia llega renovada, con una nueva casaca oficial, circuitos desafiantes y varias sorpresas para quienes participen.

Los primeros corredores en inscribirse podrán acceder a un precio promocional, con un valor de $65.000 para adultos y $40.000 para niños, lo que ya generó gran expectativa entre ciclistas de toda la provincia y la región.

La edición 2025 contará con recorridos de distintas exigencias que van desde el rally hasta el rural, y que pondrán a prueba tanto a quienes buscan adrenalina en largas distancias como a quienes prefieren circuitos más accesibles. La inscripción puede realizarse directamente a través del sitio web bubilo.com.ar.

El Desafío MTB se consolida como una de las competencias más esperadas del calendario deportivo salteño, convocando cada año a cientos de ciclistas y familias que hacen del evento una verdadera fiesta del deporte al aire libre.