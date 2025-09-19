Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei aseguró este viernes en Córdoba que su Gobierno negocia con el Tesoro de Estados Unidos un préstamo para cubrir los próximos vencimientos de deuda en 2026. “Estamos muy avanzados”, señaló en diálogo con La Voz del Interior.

El mandatario explicó que Argentina debe afrontar pagos por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio, y que desde hace meses diseñan estrategias para cubrir esos compromisos. “Hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios”, aclaró.

En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo negó un posible default y afirmó que se trabaja para garantizar los pagos.

Milei también habló sobre la situación política y económica previa a las elecciones de octubre. Acusó a “el partido del Estado” de “torpedear” su plan y afirmó que “el mercado está en modo pánico” por la ofensiva opositora. Pese a ello, se mostró optimista: “Vamos a tener una gran elección para llevar adelante las reformas”.

En paralelo, se define una posible reunión bilateral con Donald Trump, prevista para las semanas previas a los comicios legislativos.