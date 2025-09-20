Modo turista: Detienen a un narco que viajaba en auto alquilado

Un ciudadano fue detenido en Mendoza en el marco de una investigación por narcotráfico que ya derivó en la captura de ocho personas y en el hallazgo de un laboratorio clandestino de marihuana. La aprehensión se concretó cuando el sospechoso se trasladaba en un automóvil de alquiler.

Efectivos de la Agrupación XI “Cuyo” y de la Unidad de Inteligencia Criminal detectaron la presencia del involucrado y, al requisar el vehículo en el que viajaba, encontraron 24,90 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento, y un teléfono celular.

El procedimiento se vincula con la causa judicial que la semana pasada permitió detener a cinco hombres y tres mujeres, sospechados de integrar una organización criminal. En ese marco se había identificado y desarticulado un laboratorio dedicado al cultivo de marihuana.

El Juzgado Federal Nº 3, Secretaría Penal “E”, dispuso la detención del involucrado, mientras que el conductor del vehículo y su acompañante quedaron en libertad al no recaer medidas en su contra.