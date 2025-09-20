Intensifican operativo de seguridad por los festejos del Día del Estudiante y la Primavera

Policiales20/09/2025InformateSaltaInformateSalta
Operativo Día del Estudiante 01

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, dispuso de un operativo preventivo de seguridad en el marco del Día del Estudiante y de la Primavera que se celebrará mañana. El dispositivo se extenderá durante el fin de semana.

Efectivos de los 14 Distritos de Prevención y Unidades Especiales intensificaron los patrullajes y controles integrales en lugares de esparcimiento, de concurrencia masiva de personas y puntos estratégicos donde habrá actividades de estudiantes, a fin de reforzar el trabajo preventivo de seguridad en resguardo de las personas y los bienes.

Operativo Día del Estudiante 02

En tanto, la Dirección General de Seguridad Vial intensificó los controles viales y de alcoholemia mediante puestos fijos y móviles en rutas nacionales, provinciales y calles de la Provincia. En Salta rige la Ley 7846 de “Tolerancia Cero” que prohíbe conducir alcoholizado y establece severas sanciones para quienes incumplen la normativa.

Cabe destacar que el operativo de seguridad cuenta además con el patrullaje virtual del Centro de Videovigilancia.

Operativo Día del Estudiante 03

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día