Colapinto terminó último en el Gran Premio de Azerbaiyán

El choque se dio cuando Colapinto salió por delante de su ex compañero luego de pasar por boxes. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos y está muy lejos, en la última posición.

Es uno de los trazados más singulares y desafiantes del calendario de la F1.

Colapinto largó desde el puesto 16 y poco después quedó afuera el líder del campeonato Oscar Piastri.

9:39

Colapinto terminó 18°

El argentino podría haber peleado por los puntos, pero Albon lo chocó y le arruinó la carrera. Solo terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, y de Oscar Piastri, quien abandonó por un accidente en la largada.

9:23

Russell sigue dando pelea

El británico de Mercedes, quien largó quinto, está detrás de Verstappen. El español Carlos Sainz (España) cierra el podio, aunque el italiano Kimi Antonelli está tan solo 1,4 segundos por detrás.

9:19

Lento Lando Norris en boxes

El inglés de McLaren cambió neumáticos medios por duros, demoró 4,1 segundos y regresó octavo a la pista.

9:13

Colapinto pasó a Gasly

El argentino tuvo mejor ritmo que su compañero y, cuando el francés fue a boxes, quedó en el último puesto.

9:10

Colapinto gira aburrido

En el último lugar y a 14 segundos de Oliver Bearman (18º) continúa girando Colapinto.

9:01

Verstappen al frente, Piastri en la reposera

El líder de Red Bull tiene 12,5 segundos sobre el Mercedes de George Russell. Luego, se posicionan: Tsunoda (3°), Norris, Hamilton, Sainz, Hadjar, Antonelli, Lawson y Leclerc (10°).

Pierre Gasly rueda 15° y Colapinto marcha 19°.

Oscar Piastri, puntero del campeonato de pilotos, es el único que abandonó la carrera y la mira desde afuera.

8:55

Verstappen cómodo al frente

El neerlandés, quien aún no se detuvo en boxes, tiene siete segundos de ventaja sobre Carlos Sainz. George Russell aprovechó la detención de Liam Lawson y cierra el podio.

8:50

Colapinto está último

El accidente con Albon lo relegó a las 19° plaza. Se ubica a 14 segundos del español Fernando Alonso, 18°.

8:40

Colapinto a boxes

Después del toque, el argentino se detuvo y cambió neumáticos medios por duros duros.

8:38

Toque de Albon a Colapinto

Alex Albon perjudicó a Colapinto, que terminó en trompo.

8:32

Verstappen manda

El neerlandés tiene 3,4 segundos de ventaja sobre Sainz. Completan el Top 10 Lawson, Antonelli, Russell, Tsunoda, Leclerc, Norris, Hamilton y Hadjar.

8:28

Se desprendió Alonso

El español, que está 12° y sufrió cinco segundos de penalización, forzó su Aston Martin y le sacó 4,5 segundos a Colapinto.

8:21

Colapinto busca el el 12° lugar

El argentino persigue a Fernando Alonso, quien recibió una sanción de cinco segundos por anticiparse a la largada.