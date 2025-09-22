Deserción de beneficiarios Progresar en Salta, en dos años se perdió casi el 50%

Un informe de CiudadanaComunicación reveló que en apenas dos años la provincia de Salta perdió casi la mitad de sus beneficiarios de becas Progresar. De 68.520 a mediados de 2023 se pasó a 38.054 a mediados de 2025, lo que representa una caída del 44%.

El recorte golpeó con más fuerza a las becas de Educación Superior y Progresar Trabajo, que se redujeron más del 50%. Las destinadas a la educación obligatoria también bajaron, aunque en menor proporción.

El programa creado en 2014 perdió además peso económico. Tras la última actualización en 2023, la beca pasó a 20 mil pesos y recién en septiembre de 2024 se elevó a 35 mil, aunque entre agosto de 2023 y julio de 2025 perdió un 60% de poder de compra.

"Cuando salió la beca era algo importante, sí podía ayudar a los estudiantes, y hoy vemos claramente una baja muy fuerte"

El secretario de Bienestar Universitario de la UNSa, Luis Portelli, vinculó esta situación con la crisis social y económica. “Cuando salió la beca era algo importante, sí podía ayudar a los estudiantes, y hoy vemos claramente una baja muy fuerte en lo que es el estipendio”, señaló. También advirtió que muchos jóvenes no pueden sostener la cursada: “Está impactando muy fuerte lo social y lo económico, especialmente en nuestra comunidad estudiantil”.

Desde el Ministerio de Educación provincial, el subsecretario de Políticas Socioeducativas, Alejandro Williams Becker, sostuvo que la baja en la educación obligatoria se explica por los cruces de datos nacionales para evitar superposición de beneficios, controles ante usos indebidos y el aumento de la deserción escolar en el secundario. “Hoy tuve una reunión con Nación donde nos compartieron estadísticas preliminares que observan con preocupación la deserción de beneficiarios Progresar, que debería ser uno de los focos del programa”, expresó.