“Nada es imposible”: El primer salteño no vidente en ser Técnico en Seguridad Informática

Con 35 años, Jorge Estrada marcó un hito en la región al convertirse en el primer salteño no vidente en recibir el título de Técnico en Seguridad Informática. Cursó sus estudios en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), luego de haber pasado por la Universidad Nacional de Jujuy, siempre guiado por su pasión por la tecnología.

"Si les gusta la tecnología, anímense, porque nada es imposible”

En diálogo con ElIntra, contó cómo logró superar las barreras de su discapacidad gracias a programas y herramientas que le permitieron acceder a materiales académicos. “Está bueno porque va a permitir que muchas personas se animen. Si les gusta la tecnología, que se animen, porque nada es imposible”, sostuvo.

Aunque aún no consiguió trabajo en el área, busca insertarse en el sector privado o en el Estado y no descarta continuar con otra carrera complementaria. También señaló las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo. “Existe un prejuicio del empleador, piensan que necesitamos computadoras especiales, pero no es así. Con las herramientas adecuadas podemos desenvolvernos sin inconvenientes”, afirmó.

Su logro no solo llena de orgullo a la provincia, sino que también envía un mensaje de motivación: “Mi objetivo es obtener un empleo y demostrar todos los conocimientos que adquirí. Esto es lo que me apasiona, es lo que elijo”.